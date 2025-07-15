В Индии местные жители были шокированы размером огромного сома

В индийском штате Одиша рыбаки выловили гигантского сома, сообщает Kalinga TV.
Огромная рыба попалась в сети на реке Дхибара в районе деревни Гантапада округа Баудх во время утреннего промысла.
Вес сома оценивается примерно в 25 килограммов, что является редкостью для этого региона. Из-за необычного улова собралась большая группа местных жителей, желающих увидеть рыбу.
Вероятно, сом попал в сети из-за сильных проливных дождей, которые вызвали значительный подъем уровня воды в реке.
Ранее рыбаки поймали тунца стоимостью 150 миллионов рублей, но выбросили его в море.