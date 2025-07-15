Летевший в Магадан вертолет Ми-8 мог пропасть в районе бухты Лошадиная

Об этом ТАСС сообщили в администрации Охотского округа.
«Судно следовало из Охотска в Магадан. Бухта Лошадиная находится на пути в Магадан, примерно в 120−130 км от Охотска», — сказали в администрации, отвечая на вопрос о районе поиска вертолета.
ХАБАРОВСК, 15 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, вылетевший из поселка Охотск в Хабаровском крае в Магадан, мог пропасть в районе бухты Лошадиная на севере Охотского моря.
Об этом ТАСС сообщили в администрации Охотского округа.
«Судно следовало из Охотска в Магадан. Бухта Лошадиная находится на пути в Магадан, примерно в 120−130 км от Охотска», — сказали в администрации, отвечая на вопрос о районе поиска вертолета.