ABC: в США расследуют кражу дисков с невыпущенной музыкой певицы Бейонсе

Пострадавшими по делу проходят хореограф и танцор певицы. Телеканал уточнил, что в настоящее время у Бейонсе идёт гастрольный тур. При этом после концерта в Атланте, который проводится 14 июля, она должна отправиться в Лас-Вегас (штат Невада).