ABC: в США расследуют кражу дисков с невыпущенной музыкой певицы Бейонсе

Расследование кражи двух чемоданов, внутри которых в том числе находились жесткие диски с записями невыпущенной музыки американской певицы Бейонсе, проводят правоохранительные органы США, сообщил телеканал ABC со ссылкой на полицию города Атланта в штате Джорджия.
«Полиция разыскивает подозреваемого в краже двух чемоданов, в которых находились конфиденциальные материалы, связанные с выступлениями Бейонсе, включая невыпущенную музыку и планы выступлений», — отметили журналисты.
Пострадавшими по делу проходят хореограф и танцор певицы. Телеканал уточнил, что в настоящее время у Бейонсе идёт гастрольный тур. При этом после концерта в Атланте, который проводится 14 июля, она должна отправиться в Лас-Вегас (штат Невада).
Напомним, в марте 2021 года стало известно, что злоумышленники украли вещи на сумму $1 млн из складских помещений в Лос-Анджелесе, в которых хранилось имущество Бейонсе. В частности, пропали дорогие сумочки и платья, принадлежавшие певице.