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На поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8 вылетел борт Росавиации

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл — РИА Новости. Вертолет Росавиации вылетел на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«В 10.43 (3.43 мск) вылет Ми-8 из поселка Охотск от Росавиации в район поиска», — сказал собеседник агентства.

Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц». Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток.

Представитель ЕДДС Охотского района сообщал РИА Новости, что поиски возобновятся утром, погода в районе нормальная.