Защита экс-замминистра обороны Иванова обжаловала приговор по делу о растрате

Первого июля Московский городской суд по делу о растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу 100 млн рублей, его бывшего подчиненного Антона Филатова — к 12,5 года колонии и штрафу 25 млн рублей. Кроме того, суд лишил Иванова права занимать административные должности сроком на 4 года и назначил 2 года ограничения свободы. Он лишен и госнаград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также взыскал в доход государства арестованные ранее активы и недвижимость фигурантов.