За сутки в Красноярском крае произошло девять пожаров

За прошедшие сутки в крае произошло девять пожаров. К счастью, в них никто не пострадал. В региональном МЧС рассказали, что в Ужуре на улице Котовского ночью 14 июля загорелся гараж, огонь перекинулся на жилой дом. Тушение осложнялось тем, что в гараже находились газовые баллоны. Два из них разгерметизировались, еще 15 эвакуировали.