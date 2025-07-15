За сутки в Красноярском крае произошло девять пожаров

За прошедшие сутки в крае произошло девять пожаров. К счастью, в них никто не пострадал. В региональном МЧС рассказали, что в Ужуре на улице Котовского ночью 14 июля загорелся гараж, огонь перекинулся на жилой дом. Тушение осложнялось тем, что в гараже находились газовые баллоны. Два из них разгерметизировались, еще 15 эвакуировали.
Пожар ликвидировали на площади 100 квадратных метров — сгорел гараж, повредилась кровля дома. Предварительная причина ЧП — нарушения при эксплуатации электроприборов.
В Красноярске на улице Даурской утром горели хозпостройки. Пожар ликвидировали на площади 48 «квадратов». Предварительно, он случился из-за короткого замыкания.