Защита экс-замминистра обороны Иванова обжаловала приговор о хищении миллиардов

Ранее, 1 июля, Мосгорсуд вынес приговор Иванову, назначив ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии. Экс-замминистра обороны и его бывший подчиненный Антон Филатов, признаны виновными в хищении средств при приобретении паромов для Керченской переправы, а также в выводе более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц», передает RT.