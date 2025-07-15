Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае

Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц». Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации — из Охотска — и от МЧС — из Магадана.