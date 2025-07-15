Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суда в Охотском море оповестили о поисках вертолета в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 15 июл — РИА Новости. Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска подключили к поискам пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, оповещены суда в Охотском море, сообщает МЧС РФ.

Источник: РИА "Новости"

Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц». Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации — из Охотска — и от МЧС — из Магадана.

«Организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром города Южно-Сахалинска, оповещены морские суда в Охотском море. Координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации», — сообщает МЧС.