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Взрывы раздались в Липецкой области

В городе Елец Липецкой области зафиксированы взрывы. Об этом сообщили местные жители.

Предполагается, что взрывы вызваны работой системы ПВО.

В городе Елец Липецкой области зафиксированы взрывы. Об этом сообщили местные жители.

«Взрывы гремят в Липецкой области», — пишет местный telegram-канал со ссылкой на жителей города Елец. По предварительной информации, в регионе задействованы силы ПВО, сохраняется красный уровень угрозы из-за возможной атаки БПЛА.

Жители города сообщают о вибрации окон, передает telegram-канал Shot. Официальных заявлений пока не поступало.

Ранее в Липецкой области уже фиксировались атаки беспилотников. Так, 3 июля текущего года система ПВО отражала налет дронов, а в небе было слышно не менее 20 взрывов. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил красный уровень угрозы.

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