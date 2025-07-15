Спасатели МЧС вылетели из Магадана на поиски пропавшего в Хабаровском крае Ми-8

По информации ГУ МЧС России по Магаданской области, вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с группой спасателей на борту вылетел из Магадана. Специалисты оснащены всем необходимым оборудованием для проведения воздушной разведки и поисковых работ в районе предполагаемого исчезновения судна.
Спасатели вылетели на поиски вертолёта Ми-8. © Telegram / МЧС России.
По предварительным данным, на борту пропавшего воздушного судна находились пять человек. Инцидент произошёл 14 июля, когда вертолёт, следовавший по маршруту Охотск — Магадан, не вышел на связь в назначенное время.
Напомним, к поисковым мероприятиям уже привлекли два воздушных судна Росавиации. Также организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром города Южно-Сахалинска, и оповещены все морские суда, находящиеся в Охотском море. Общую координацию поисково-спасательных работ осуществляют специалисты Росавиации.