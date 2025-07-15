Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страны ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, хотя еще не принят 18-й

Европейский союз на данный момент ведет неофициальные консультации о введении 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом рассказал изданию «Известия» депутат Европарламента Томаш Здеховский.

ЕС так и не договорился о 18-м пакете санкций.

Европейский союз на данный момент ведет неофициальные консультации о введении 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом рассказал изданию «Известия» депутат Европарламента Томаш Здеховский.

«Обсуждение нового пакета ограничительных мер находится на начальной стадии и проходит неформально», — сказал депутат. По его словам, главная проблема в обсуждении — технические трудности. Страны договариваются об ужесточении контроля и расширению вторичных ограничений против третьих стран, которые «помогают обходить санкции».

При этом еще 18-й пакет санкций против РФ в ЕС не согласован. Так, борьбу против запрета на поставки в Евросоюз нефти и газа из России ведут Венгрия и Словакия. Также, по данным Politico, с условиями санкций не согласна Мальта.

Днем ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести для России 100-процентные пошлины, если конфликт на Украине не будет урегулирован к осени. В ЕС считают эти 50 дней «слишком долгими».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше