Страны ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против РФ, хотя еще не принят 18-й

ЕС так и не договорился о 18-м пакете санкций.
Европейский союз на данный момент ведет неофициальные консультации о введении 19-го пакета антироссийских санкций. Об этом рассказал изданию «Известия» депутат Европарламента Томаш Здеховский.
«Обсуждение нового пакета ограничительных мер находится на начальной стадии и проходит неформально», — сказал депутат. По его словам, главная проблема в обсуждении — технические трудности. Страны договариваются об ужесточении контроля и расширению вторичных ограничений против третьих стран, которые «помогают обходить санкции».
При этом еще 18-й пакет санкций против РФ в ЕС не согласован. Так, борьбу против запрета на поставки в Евросоюз нефти и газа из России ведут Венгрия и Словакия. Также, по данным Politico, с условиями санкций не согласна Мальта.
Днем ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести для России 100-процентные пошлины, если конфликт на Украине не будет урегулирован к осени. В ЕС считают эти 50 дней «слишком долгими».