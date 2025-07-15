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В Челябинской области пожилой мужчина осужден за пьяное лихачество

В Челябинской области пожилой мужчина осужден за пьяное лихачество, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Октябрьский райсуд признал 70-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ.

Из приговора следует, что в марте текущего года пенсионера привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Но это не помешало ему вновь сесть за руль 1 мая, также после употребления алкоголя.

«Суд с учетом возраста, состояния здоровья и иных смягчающих вину обстоятельств назначил виновному наказание в виде штрафа, лишил права управления транспортными средствами на полтора года», — рассказали в региональной прокуратуре.

Автомобиль Daewoo Matiz конфискован в доход государства.