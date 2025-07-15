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Shot: Взрывы прозвучали в городе Елец Липецкой области

Взрывы прогремели в городе Елец Липецкой области. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

Взрывы прогремели в городе Елец Липецкой области. Об этом во вторник, 15 июля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители слышали два взрыва около 15 минут назад. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны по БПЛА. Жители города рассказали, что от взрывов тряслись окна. При этом слышно их было в разных частях, — сказано в публикации.

В настоящее время в регионе объявлена опасность атаки беспилотников. Информации о последствиях и пострадавших не поступало.

14 июля беспилотник ВСУ атаковал автомобиль между населенными пунктами Озерки и Гирьи в Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В результате атаки дрона травмы получили два человека — мужчина и женщина 57 и 60 лет соответственно.

В ночь на 14 июля средствами ПВО были ликвидированы 11 украинских БПЛА. Атаке подверглись Брянская, Курская и Орловская области.

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом — в результате удара пострадали два мирных жителя: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины лица, ее муж — баротравму и ушиб руки.

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