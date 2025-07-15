Три человека погибли от удара молнии на пляже в Тульской области 14 июля: что известно

14 июля на пляже в Тульской области произошло трагическое происшествие — удар молнии унес жизни трех человек, среди которых был ребенок. Об этом сообщает KP.RU.
ЧП случилось неподалеку от гостиничного комплекса «Шахтер», который находится в 80 кмот областного центра. Среди пострадавших оказались люди разных возрастных категорий — от взрослых до несовершеннолетних.
Медицинские работники, оперативно прибывшие на место происшествия, установили факт смерти трех людей — двух совершеннолетних (разного пола) и одного подростка. Об этом проинформировала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Разряд был такой силы, что грохот слышно было в домиках в парк-отеле. Сначала подумали, что это взрыв, но потом узнали, что нет. Уже и реанимация подъехала, и полиция», — рассказал в беседе с KP.RU очевидец Валерий.
Уточняется, что погибшими оказались два взрослых жителя Москвы и 12-летний подросток из Тульской области. Как уточняет прокуратура региона, несовершеннолетний не был родственником остальных жертв.
Спустя некоторое время, глава администрации района Павел Федоров сообщил, что количество пострадавших в инциденте достигло четырех человек.
Как уточнили в следственном управлении по Тульской области, Алексинский межрайонный СО СК РФ возбудил проверку по факту смертельного поражения молнией нескольких человек на берегу водоема в Алексинском районе. При этом местные СМИ и МЧС ранее предупреждали регион о надвигающейся непогоде.
Накануне KP.RU публиковал видео ЧП с пляжа в Тульской области.
Ранее ЧП из-за непогоды произошло и в Новгородской области. 13 июля в результате непогоды без света остались почти 500 сельских поселений, где проживает свыше 22 тыс. человек. По состоянию на 14 июля — в Новгородской области более 190 населенных пунктов остаются без электричества. Уточнялось, что там живет около 3 тыс. местных.
По прогнозам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшие семь дней на европейской территории России ожидается аномально холодная погода с отклонением температурных показателей от климатической нормы на 2−3°C.