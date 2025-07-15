Япония отметила военную активность России на Курилах

Согласно документу, помимо модернизации имеющегося оснащения подразделений, Россией осуществляется также снабжение их современными видами вооружения. На побережье ВМФ размещает ракеты класса «земля-корабль», воздушно-космические силы получают новые истребители. Кроме того, на море и в воздушном пространстве регулярно проводятся масштабные военные учения, передает Минобороны Японии.