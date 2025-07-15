Япония отметила военную активность России на Курилах

Япония называет южные Курилы своими «северными территориями».
Министерство обороны Японии зафиксировало военную активность России вблизи южных Курильских островов, которые в Токио рассматривают как принадлежащие им «северные территории». Об этом сообщило ведомство в своем ежегодном докладе.
«На северных территориях, которые являются неотъемлемой территорией нашей страны и заняты незаконно, продолжается активная деятельность армии (России — прим. РИА Новости)», — говорится в докладе, который представили на рассмотрение правительства Японии. Его текст приводит РИА Новости.
Согласно документу, помимо модернизации имеющегося оснащения подразделений, Россией осуществляется также снабжение их современными видами вооружения. На побережье ВМФ размещает ракеты класса «земля-корабль», воздушно-космические силы получают новые истребители. Кроме того, на море и в воздушном пространстве регулярно проводятся масштабные военные учения, передает Минобороны Японии.
Ранее Япония вновь выступила с требованием о возвращении Курильских островов, одновременно усилив санкционное давление на Россию. В ответ на эти действия Москва приостановила переговоры по заключению мирного договора, отменила безвизовый порядок посещения островов и заморозила совместные экономические инициативы, аргументируя меры необходимостью отстаивать государственные интересы, передает «Царьград».