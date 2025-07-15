Пострадавших от нападения пациента иркутских врачей выписали из больницы

Две медицинские сотрудницы, получившие травмы при нападении в Иркутской городской больнице 3 июля, были выписаны из клиники железнодорожной больницы 14 июля. Инцидент произошёл, когда вооружённый мужчина проник в медучреждение, нанеся женщинам множественные ножевые ранения. После экстренной госпитализации пострадавшим провели необходимые хирургические вмешательства. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе железнодорожной больницы.