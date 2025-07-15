Пострадавших от нападения пациента иркутских врачей выписали из больницы

Две медицинские сотрудницы, получившие травмы при нападении в Иркутской городской больнице 3 июля, были выписаны из клиники железнодорожной больницы 14 июля. Инцидент произошёл, когда вооружённый мужчина проник в медучреждение, нанеся женщинам множественные ножевые ранения. После экстренной госпитализации пострадавшим провели необходимые хирургические вмешательства. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе железнодорожной больницы.
В течение 11 дней лечения пациентки находились под постоянным медицинским наблюдением. Им проводили перевязки, медикаментозную терапию, физиопроцедуры и оказывали психологическую помощь. По данным врачей, состояние женщин стабилизировалось, что позволило перевести их на амбулаторный этап реабилитации.
За пациентками сохраняется диспансерное наблюдение. Им назначены плановые осмотры и даны рекомендации для дальнейшего восстановления. Врачи выразили намерение вернуться к профессиональной деятельности после завершения реабилитационного периода.
Напомним, АиФ Иркутск ранее писал, что утром 3 июля в городской клинической больнице № 8 Иркутска произошел инцидент с нападением на персонал. Мужчина, находившийся на лечении, использовал холодное оружие и газовый баллончик. В результате происшествия пострадали заместитель главного врача и сотрудник администрации медучреждения. Обе получили серьезные повреждения и были экстренно доставлены в стационар.