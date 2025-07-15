На Камчатке 17-летний подросток выстрелил в 12-летнего мальчика

«17-летний юноша, находясь в гараже у дома в посёлке Новый Елизовского района Камчатского края, в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой произвёл выстрел и попал в плечо правой руки находящегося рядом 12-летнего мальчика», — заявили в СК.