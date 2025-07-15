На Камчатке 17-летний подросток выстрелил в 12-летнего мальчика

В Камчатском крае 17-летний подросток случайно выстрелил из пневматической винтовки в 12-летнего мальчика, говорится в сообщении СК РФ по региону.
В ведомстве уточнили, что пострадавший госпитализирован. Угрозы для его жизни нет.
Инцидент случился в населённом пункте Новый в Елизовском районе. Несовершеннолетние находились в гараже около дома.
«17-летний юноша, находясь в гараже у дома в посёлке Новый Елизовского района Камчатского края, в результате неосторожного обращения с пневматической винтовкой произвёл выстрел и попал в плечо правой руки находящегося рядом 12-летнего мальчика», — заявили в СК.
Ведомство проводит проверку.
«Малолетний госпитализирован в хирургическое отделение краевого медицинского учреждения, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга неизвестный мужчина выстрелил в лицо 12-летнему мальчику. Ребёнок был госпитализирован.