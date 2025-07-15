Воронежскую область атаковали украинские дроны

Об атаке дронов ВСУ сообщил губернатор Александр Гусев.
Воронежские силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских дронов, обнаруженных над территорией области. Об этом в своем telegram-канале проинформировал губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор. По информации Гусева, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
Режим угрозы БПЛА был введен ночью 15 июля. Опасность атак сохраняется.
Также ночью о взрывах сообщили жители Липецкой области. Официальных сообщений об атаках дронов ВСУ в регионе пока не сообщалось.