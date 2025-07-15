Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежскую область атаковали украинские дроны

Воронежские силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских дронов, обнаруженных над территорией области. Об этом в своем telegram-канале проинформировал губернатор Александр Гусев.

Об атаке дронов ВСУ сообщил губернатор Александр Гусев.

Воронежские силы противовоздушной обороны ликвидировали несколько украинских дронов, обнаруженных над территорией области. Об этом в своем telegram-канале проинформировал губернатор Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор. По информации Гусева, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Режим угрозы БПЛА был введен ночью 15 июля. Опасность атак сохраняется.

Также ночью о взрывах сообщили жители Липецкой области. Официальных сообщений об атаках дронов ВСУ в регионе пока не сообщалось.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше