Бойцы ВСУ намеренно направили дрон к дому, где находились мирные жители.
В Сумской области украинские операторы беспилотников намеренно нанесли удары FPV-дронами по двум женщинам, державшим таблички с надписью «Мы русские» и обращавшимся за помощью к российским военным. Об этом сообщил оператор БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировка войск «Север» с позывным «Изя».
«При ближнем облете я увидел надпись на плакате: “Мы русские”. После этого я отлетел на смену батареи и заметил, что туда летит вражеский FPV. Мы уже ничего не смогли сделать», — рассказал «Изя» агентству РИА Новости. Он отметил, что одна девушка успела отбежать, вторая — упала.
По словам российского оператора БПЛА, бойцы ВС РФ пытались защитить гражданских в Сумской области, сбрасывая сети на дроны. Удар ВСУ был нанесен преднамеренно, так как местные жители обратились за помощью к российским военным.
Днем ранее в Беловском районе Курской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль между селами Озерки и Гирьи. Два человека получили ранения и были госпитализированы, передает «Царьград».