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В Хабаровске задержаны иностранцы, финансировавшие террористов

В Хабаровском крае сотрудники регионального управления ФСБ задержали иностранцев, подозреваемых в финансировании террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, задержанные, проживавшие в Хабаровске, переводили деньги на нужды международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории России). Средства направлялись на подготовку и осуществление террористических актов.

Во время обысков у злоумышленников были изъяты средства связи и платежные инструменты, с помощью которых они поддерживали контакт с представителями организации. Эти предметы приобщены к делу в качестве доказательств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Расследование продолжается.