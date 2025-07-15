В Хабаровске задержаны иностранцы, финансировавшие террористов

По данным следствия, задержанные, проживавшие в Хабаровске, переводили деньги на нужды международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена на территории России). Средства направлялись на подготовку и осуществление террористических актов.
Во время обысков у злоумышленников были изъяты средства связи и платежные инструменты, с помощью которых они поддерживали контакт с представителями организации. Эти предметы приобщены к делу в качестве доказательств.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Расследование продолжается.