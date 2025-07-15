Российский регион подвергся террористической атаке ВСУ

В Воронежской области российские системы ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Украинские БПЛА были сбиты в пригороде столицы региона и в одном из районов области. Предварительно, от террористической атаки ВСУ никто не пострадал.
«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и одном из районов области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — отметил Гусев.
Губернатор также сообщил, что угроза очередных атак укронацистов сохраняется. Режим опасности БПЛА не отменяли.
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