В Воронежской области сбили несколько вражеских беспилотников

По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Режим повышенной опасности в связи с угрозой атак БПЛА в Воронежской области продолжает действовать.
Ранее в городе Елец Липецкой области местные жители сообщили о серии мощных взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше