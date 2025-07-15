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В США 62-летняя учительница арестована за совращение 12 детей

В США арестована 62-летняя учительница начальной школы Таджи Хиллсон, обвиняемая в сексуальном насилии над как минимум 12 несовершеннолетними, включая собственную родственницу.

В США арестована 62-летняя учительница начальной школы Таджи Хиллсон, обвиняемая в сексуальном насилии над как минимум 12 несовершеннолетними, включая собственную родственницу.

По данным издания People, уголовное дело было возбуждено после заявления одной из жертв, сообщившей, что Хиллсон домогалась ее с детства и продолжала преследовать во взрослом возрасте, а также давала наркотики.

Во время допроса женщина призналась в совращении родственницы и других детей, объяснив свои действия «желанием сблизиться» и недостатком внимания. Хиллсон работала в школе Рино (штат Невада) с 2022 по 2025 год, однако администрация учебного заведения заявила, что доказательств преступлений против учеников не найдено.

Ей предъявлены обвинения в преступлениях против сексуальной неприкосновенности детей младше 14 лет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что защита обжаловала 13-летний приговор экс-замминистру обороны Тимуру Иванову.