В США 62-летняя учительница арестована за совращение 12 детей

Во время допроса женщина призналась в совращении родственницы и других детей, объяснив свои действия «желанием сблизиться» и недостатком внимания. Хиллсон работала в школе Рино (штат Невада) с 2022 по 2025 год, однако администрация учебного заведения заявила, что доказательств преступлений против учеников не найдено.