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Спасатель Щетинин сказал, как защититься от ударов молнии возле водоема

Люди на пляже под Тулой могли бы спастись, если бы вовремя вышли из реки.

Источник: Аргументы и факты

При нахождении на пляже в момент начала грозы нужно покинуть водоем и постараться уйти в безопасное место, на открытой местности можно найти небольшой овраг и укрыться в нем. Подробнее о том, как спастись от удара молнии, aif.ru рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

«Находиться в воде чрезвычайно опасно. Поэтому нужно выйти, спрятаться, убрать все металлические предметы. Если негде прятаться, если вы в открытом поле, то нужно выбрать балочку (овраг — ред.) небольшую, и все предметы, в том числе зонтик, телефон, все, что связано с металлом, подальше от себя убрать. Сесть, ноги вместе, голову накрыть. И ждать, пока пройдет гроза», — пояснил Щетинин.

Собеседник aif.ru подчеркнул, что люди на пляже под Тулой могли бы спастись, если бы вовремя вышли из реки.

Три человека погибли во время отдыха на берегу Оки в селе Бурырево Тульской области. Предварительно, погибшие находились в воде в момент удара молнии. Еще несколько человек пострадали.

Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей от удара молнии под Тулой.