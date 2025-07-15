Спасатель Щетинин сказал, как защититься от ударов молнии возле водоема

При нахождении на пляже в момент начала грозы нужно покинуть водоем и постараться уйти в безопасное место, на открытой местности можно найти небольшой овраг и укрыться в нем. Подробнее о том, как спастись от удара молнии, aif.ru рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.
«Находиться в воде чрезвычайно опасно. Поэтому нужно выйти, спрятаться, убрать все металлические предметы. Если негде прятаться, если вы в открытом поле, то нужно выбрать балочку (овраг — ред.) небольшую, и все предметы, в том числе зонтик, телефон, все, что связано с металлом, подальше от себя убрать. Сесть, ноги вместе, голову накрыть. И ждать, пока пройдет гроза», — пояснил Щетинин.
Собеседник aif.ru подчеркнул, что люди на пляже под Тулой могли бы спастись, если бы вовремя вышли из реки.
Три человека погибли во время отдыха на берегу Оки в селе Бурырево Тульской области. Предварительно, погибшие находились в воде в момент удара молнии. Еще несколько человек пострадали.
Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей от удара молнии под Тулой.