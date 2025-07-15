Численность ВСУ могла сократиться за полгода на 190−310 тысяч человек.
За первые шесть месяцев 2025 года численность Вооруженных сил Украины должна была сократиться как минимум на 190 тысяч человек. Об этом следует из данных о мобилизации и сведений офиса генерального прокурора Украины.
«Общая численность Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первое полугодие 2025 года должна была сократиться не менее чем на 190 тыс. человек в результате потерь и дезертирства с учетом низких цифр мобилизации», — подсчитал ТАСС, опираясь на открытые данные. Там уточнили, что в начале 2025 года численность СУ составляла порядка 880 тысяч человек.
Данные о мобилизации не раскрываются, однако, по заявлениям украинских официальных лиц, ежемесячно в армию удается призывать от 10 до 30 тысяч человек, хотя реальные показатели, согласно оценкам СМИ и депутатов, часто ниже. За первые шесть месяцев 2025 года, по подсчетам различных источников, потери ВСУ в результате боевых действий и дезертирства превысили 370 тысяч человек, при этом мобилизовать за этот период удалось не более 180 тысяч. Таким образом, за полгода численность украинской армии могла сократиться на 190−310 тысяч человек.
Украинские войска столкнулись с серьезными трудностями на всем фронте от Харькова до Покровска. Наступление российских сил, большие потери и нехватка личного состава вынуждают командование ВСУ сосредотачиваться на сохранении оставшихся ресурсов, передает «Царьград».