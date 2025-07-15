Раскрыты потери ВСУ за первое полугодие 2025 года

Данные о мобилизации не раскрываются, однако, по заявлениям украинских официальных лиц, ежемесячно в армию удается призывать от 10 до 30 тысяч человек, хотя реальные показатели, согласно оценкам СМИ и депутатов, часто ниже. За первые шесть месяцев 2025 года, по подсчетам различных источников, потери ВСУ в результате боевых действий и дезертирства превысили 370 тысяч человек, при этом мобилизовать за этот период удалось не более 180 тысяч. Таким образом, за полгода численность украинской армии могла сократиться на 190−310 тысяч человек.