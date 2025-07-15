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В Перми завершились поиски мужчины с татуировками на кистях рук

Мужчина пропал 7 июля.

Поиски мужчины, который пропал неделю назад, завершены в Перми, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

67-летний пермяк ушёл из дома в Мотовилихинском районе 7 июля. Спустя 4 дня в социальных сетях опубликовали ориентировку на мужчину с фотографией.

Волонтёры писали, что он был ростом 170 см, с чёрными волосами и карими глазами. На кистях обеих рук у него были татуировки в виде букв.

Родственники пропавшего отметили, что он нуждается в медицинской помощи.

Пермяка искали в течение недели. Вечером, 14 июля, поисковый отряд написал, что мужчина найден и жив, и попросил снять репосты.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на севере Прикамья продолжаются поиски 52-летней Ольги, которая 3 июля ушла в лес. На помощь призывают местных жителей из Красновишерска, Березников и Соликамска.