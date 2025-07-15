Суд обязал 2 жителей Тольятти вернуть 430 тыс. рублей, полученных по соцконтракту

В Тольятти прокуратура Центрального района разобралась с двумя случаями, когда люди получили деньги по социальному контракту, но распорядились ими не совсем так, как планировалось.
Для тех, кто не в курсе: социальный контракт — это когда государство помогает малоимущим семьям или отдельным гражданам стать на ноги, например, начать свой бизнес.
Деньги выдаются строго на определённые цели, а человек обязуется отчитываться за каждую копейку и прикладывать усилия, чтобы проект заработал.
Так вот, два жителя Тольятти заключили такие контракты с министерством семейной и демографической политики Самарской области на общую сумму больше 430 тысяч рублей.
Один получил почти 279 тысяч, чтобы заняться строительно-монтажными работами. По плану он должен был купить инструменты, оборудование — словом, всё необходимое для старта своего малого бизнеса.
Ещё одно условие — ежемесячно отчитываться, куда и сколько денег потратил.
Сначала мужчина отчитывался — предоставил данные о том, что из почти 280 тысяч потратил чуть больше 110 тысяч.
А потом вдруг перестал выходить «на связь», перестал подавать документы… И оказалось, что большую часть средств он просто использовал на личные нужды, а не на развитие бизнеса.
Второй случай — женщина, которой по социальному контракту дали 155 тысяч рублей на организацию ногтевого сервиса.
Условия те же: покупка материалов, оборудования, отчёты. Но она вообще ни разу не отчиталась — ни один документ не сдала. Ни фото рабочего места, ни чеков, ничего.
При этом ни один из «предпринимателей» даже не подумал возвращать деньги в бюджет добровольно. Видимо, решили, что раз уж дали — значит, можно оставить.
Но прокуратура быстро развеяла эти иллюзии. В дело вмешались правоохранители, собрали доказательства нарушений и подали иски в суд — требовали вернуть государственные деньги.
Суд согласился и полностью удовлетворил требования прокурора. Пока решения не вступили в законную силу, но уже сейчас понятно: деньги придётся возвращать.
А за исполнением этих решений теперь будет следить сама прокуратура — чтобы всё прошло по справедливости и по закону.
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