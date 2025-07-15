Топ-менеджера «Аэрофлота» обвиняют в финансовых махинациях на 3,8 млрд рублей

По словам Белокрагина, в ходе проверки были выявлены налоговые риски, связанные с комиссионными выплатами по организации финансирования приобретения воздушных судов Airbus A320 и A321. Сумма таких выплат составляла от $8,5 млн до $11 млн. Он также отметил, что информация о проведении проверок в отношении упомянутых компаний ему неизвестна. Согласно показаниям свидетеля, решение о подписании договоров принималось лично Минаевым, даже в случаях, когда документы не были согласованы с департаментом налогового планирования и департаментом бухгалтерского учета авиакомпании.