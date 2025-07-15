Во Владивостоке дело главы «Стройзаказа» Олега Пикалова отправят в суд

По данным следствия, в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемый, действуя под видом подключения многоквартирного жилого дома к сетям электроснабжения установленной категории надежности, незаконно осуществил подключение объекта к сетям ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» по временной схеме. В результате были введены в заблуждение участники долевого строительства и должностные лица надзорных органов.