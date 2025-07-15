Во Владивостоке дело главы «Стройзаказа» Олега Пикалова отправят в суд

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительной организации. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, а также в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия, в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемый, действуя под видом подключения многоквартирного жилого дома к сетям электроснабжения установленной категории надежности, незаконно осуществил подключение объекта к сетям ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» по временной схеме. В результате были введены в заблуждение участники долевого строительства и должностные лица надзорных органов.
Стоимость невыполненных работ превысила 25,5 миллиона рублей, а ущерб предприятию составил более 4,5 миллиона рублей из-за безучетного потребления электроэнергии. В рамках обеспечительных мер наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 75 миллионов рублей.
Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю. В настоящее время права дольщиков восстановлены, работы по подключению дома к сетям электроснабжения оплачены застройщиком, а ущерб энергетической компании возмещён в полном объёме.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. В отношении должностного лица надзорного органа, подписавшего разрешение на ввод объекта без фактического осмотра, возбуждено отдельное уголовное дело, которое направлено в Ленинский районный суд Владивостока. Расследование в отношении соучастника продолжается.
Судя по данным из открытых источников, речь идёт о руководителе компании ООО «Стройзаказ» Олеге Пикалове, который выступал застройщиком жилого комплекса «Академгородок» на проспекте 100-летия Владивостока. Именно его имя фигурирует в материалах СМИ и официальных сообщениях как основного фигуранта дела о мошенничестве и причинении ущерба дольщикам и энергетической компании.
Среди реализованных проектов ООО «Стройзаказ» — торговый центр «Черёмушки», бизнес-центр City Hall, жилой комплекс «Академгородок» на проспекте 100-летия Владивостока, а также ряд других зданий и объектов коммерческой недвижимости. Пикалов участвовал в амбициозных проектах по застройке, в том числе предлагал развитие острова Елены во Владивостоке.
В августе 2024 года Пикалов был задержан и заключён под стражу по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В отношении компании «Стройзаказ» и лично Пикалова возбуждены процедуры банкротства из-за долгов перед кредиторами и налоговой службой. Помимо строительства, он занимался арендой и управлением недвижимостью, имел статус индивидуального предпринимателя.