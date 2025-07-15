Трамп даст Украине оружие, о котором молил Зеленский: что не так с щедрым подарком

Трамп заявлял о поставках 17 систем Patriot — это огромное количество ЗРК по сравнению с тем, сколько этого оружия есть у Германии и Израиля.
Президент Украины Владимир Зеленский давно говорит о том, что стране в кратчайшие сроки нужны зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Американский лидер Дональд Трамп услышал эту просьбу и анонсировал поставки оружия в ближайшие дни. Однако пока непонятно, сколько будет поставлено установок — некоторые источники сообщают о 17 единицах, предположительно, ЗРК, но в этом контексте речь может идти и о другом вооружении.
В этот же день Трамп дал Москве и Киеву 50 дней для достижения мирного соглашения, отметив, что поставки «дадут шанс» для этого перемирия. В ином случае против РФ могут ввести 100%-ные пошлины. В Европе разочаровались в таком шаге властей Штатов, посчитав его недостаточно масштабным. Однако, как сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, идея одновременно угрожать России и планировать отправку траншей — провальна, потому что поставки только одного Patriot займут месяцы. Какие еще есть подводные камни в военной помощи от Дональда Трампа — в материале URA.RU.
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Вчера, 14 июля, американский лидер выступил в Белом доме с заявлением, в ходе которого затронул тему масштабных отправок оружия в ряды ВСУ. В частности, ЗРК Patriot, о которых долго просил Владимир Зеленский, и, вероятно, крылатых ракет JASSM. При этом финансирование поставок легло на европейских союзников Штатов — один ЗРК оплатит Норвегия, а еще два ФРГ, передает The Washington Post. Непосредственно отправлять вооружение будут представители НАТО.
На данный момент неизвестно, сколько ракетных систем будет поставлено Киеву — лидер США говорил о 17 единицах, но не уточнил идет ли речь именно о Patriot или других системах. Кроме того, такое количество ЗРК считается огромным — для сравнения, в армии Германии насчитывает шесть систем, а в Израиле — всего три. В СМИ также уточнили, что сейчас Украина располагала шестью-семью батарейными комплексами. В связи с этим в издании «Страна.UA» предположили, что в текущих поставках речь может идти о не более чем трех единицах ЗРК.
Согласно стандартам Североатлантического альянса, обычно в армиях используется до шести пусковых установок Patriot, но в условиях боев для повышения плотности огня допускается размещение до 10-ти систем. Таким образом, возможна конфигурация из двух батарей по восемь-девять пусковых или трех батарей по пять-шесть установок. В результате общее количество достигает 17 единиц — какую цифру и приводил Трамп.
Поставки только одного ЗРК могут занять месяцы.
США не смогут поставить на Украину одновременно 17 единиц Patriot, пишет «Военный осведомитель» Фото: Army / U.S. Department of Defense.
Отправка комплексов Patriot на Украину может занять несколько месяцев после достижения соответствующего соглашения со Штатами. Борис Писториус сообщил, что Вашингтон пока не раскрывает точное количество систем, планируемых к отправке. По его словам, еще предстоит определить, что считать одной единицей комплекса с учетом его технических характеристик и числа ракет в каждой батарее. Писториус оценил стоимость одной батареи примерно в один миллиард долларов.
«Чтобы отдать Украине 17, нужно либо изъять какое-то существенное количество с других театров (Корея, Ближний Восток, Япония, Европа), либо резко нарастить производство (чего пока нет). Все это делает единовременную поставку такого объема невозможной. Это один-два года минимум», — передает telegram-канал «Военный осведомитель».
Patriot не в первый раз уничтожаются бойцами ВС РФ.
По данным Минобороны России, к 13 июля армия страны уничтожила две пусковые установки и радиолокационная станция американского зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне конфликта. Для атаки применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.
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Характеристики ЗРК Patriot.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot в первую очередь предназначен для противоракетной обороны. Он способен поражать как аэродинамические, так и баллистические цел. Однако применять его против массовых атак беспилотников типа «Герань» экономически нецелесообразно, потому что стоимость одной ракеты достигает примерно четырех миллионов долларов. Вместе с тем, несколько развернутых батарей могут защищать стратегически важные объекты от управляемых авиационных бомб и ракетных ударов.
Основная проблема системы ЗРК заключается не в ее технических возможностях, а в особенностях эксплуатации в условиях боев: их появление на фронте ограничивает действия авиационных подразделений армий. В этом случае главная задача — не перехватить все воздушные цели, а снизить преимущество противника в воздухе. В telegram-канале Readovka сообщили, что даже если все 17 обещанных Штатами комплексов не будут размещены на передовой, то их поступление в ряды ВСУ может серьезно изменить расстановку сил в контексте боев в воздухе.
США угрожают России ради мира на Украине.
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В день анонсирования поставок Дональд Трамп подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Однако, по его утверждению, Россия отказывается от ведения переговоров. Лидер США охарактеризовал военную торговлю как «эффективный механизм предотвращения боев». Ссылаясь на источники, телеканал CNN сообщил, что Вашингтон рассматривает вариант продажи своим союзникам по НАТО ракет малой дальности, гаубиц и ракет класса «воздух-воздух» средней дальности. Впоследствии это вооружение может быть передано Киеву. Пока неясно означает ли это расширение военной поддержки.
Накануне заявления лидера США сенатор Линдси Грэм заявил о намерении администрации Белого дома конфисковать замороженные российские активы и одобрить введение вторичных санкций в 500% против государств, приобретающих российские энергоресурсы и другую продукцию. Фактические заявления Дональда Трампа оказались менее радикальными по отношению к Москве, чем ожидалось.
Так, он заявил, что Вашингтон по-прежнему заинтересован в урегулировании конфликта, а поставки оружия для ВСУ «дадут шанс» достичь этой цели. Американский глава дал РФ и Украине 50 дней — до конца августа — для подписания мирного соглашения, в ином случае против Москвы будут введены 100%-ные пошлины. Это заявление привело к тому, что российский фондовый рынок существенно вырос.
В России отреагировали на поставки ЗРК.
Отправка военной помощи на Украину, в том числе системPatriot, представляют собой исключительно коммерческий интерес. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик сообщил, что Дональд Трамп использует в этом вопросе политические и маркетинговые инструменты.
Так, изначально создается впечатление, что поставки оружия будут приостановлены, но впоследствии оно все же поступит по более высокой цене. «Ничего личного, просто бизнес», — поделился депутат.
Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский в итоге сможет добиться желаемого, а американская сторона получит значительную финансовую выгоду. Кроме того, депутат отметил, что комплексы Patriot будут защищать украинские объекты лишь первое время, пока по ним не ударят российские ракеты.