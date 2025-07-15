Трамп даст Украине оружие, о котором молил Зеленский: что не так с щедрым подарком

На данный момент неизвестно, сколько ракетных систем будет поставлено Киеву — лидер США говорил о 17 единицах, но не уточнил идет ли речь именно о Patriot или других системах. Кроме того, такое количество ЗРК считается огромным — для сравнения, в армии Германии насчитывает шесть систем, а в Израиле — всего три. В СМИ также уточнили, что сейчас Украина располагала шестью-семью батарейными комплексами. В связи с этим в издании «Страна.UA» предположили, что в текущих поставках речь может идти о не более чем трех единицах ЗРК.