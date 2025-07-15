Погибли сразу трое: спасатель рассказал, кого убивают молнии

В селе Бунырево Тульской области на территории парк-отеля «Шахтер» три человека погибли после того, как в группу отдыхающих на Оке попала молния. Предварительно, молния попала в воду, в этот момент там находились плавающие. Еще несколько человек получили травмы.
Людей могли спасти сланцы на ногах.
СМИ писали, что несколько человек смогли выжить благодаря тому, что во время удара молнии у них на ногах были надеты резиновые сланцы.
На некоторых из пострадавших загорелась одежда, утверждают Telegram-каналы. Известно, что двух человек, получивших травмы, госпитализировали в Алексинскую центральную районную больницу.
Отдыхающие на территории базы отдыха отметили, что удар молнии был такой силы, что напомнил звук взрыва.
При этом заслуженный спасатель России Сергей Щетинин усомнился, что сланцы действительно могли бы спасти людей.
«Сланцы, еще что-то — это не те предметы, которые вас спасут от ударов молнии. Шины автомобиля — это единственное из промышленный вещей, что спасет», — сказал он aif.ru.
Отдыхающие проигнорировали предупреждение спасателей.
«Охрана говорила людям выходить из воды, но людям было, как обычно, все равно», — сообщил один из очевидцев.
Щетинин подчеркнул, что при ухудшении погоды нужно было немедленно покинуть воду и уйти в безопасное местно.
«Как только вы видите прогноз ухудшения погоды, то немедленно покиньте воду, пляж и укройтесь в стационарном помещении. Это очень важно», — пояснил спасатель.
Как люди могли спастись от удара молнии.
При нахождении на пляже в момент начала грозы нужно было покинуть водоем и постараться уйти в безопасное место, желательно, в стационарный объект.
«Находиться в воде чрезвычайно опасно. Поэтому нужно выйти, спрятаться, убрать все металлические предметы. Если негде прятаться, если вы в открытом поле, то нужно выбрать балочку (овраг — ред.) небольшую, и все предметы, в том числе зонтик, телефон, все, что связано с металлом, подальше от себя убрать. Сесть, ноги вместе, голову накрыть. И ждать, пока пройдет гроза», — пояснил Щетинин.
СУ СК Тульской области проводит проверку по факту гибели людей во время грозы. Власти Алексина пообещали оказать помощь в погребении погибших.