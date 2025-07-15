Погибли сразу трое: спасатель рассказал, кого убивают молнии

«Находиться в воде чрезвычайно опасно. Поэтому нужно выйти, спрятаться, убрать все металлические предметы. Если негде прятаться, если вы в открытом поле, то нужно выбрать балочку (овраг — ред.) небольшую, и все предметы, в том числе зонтик, телефон, все, что связано с металлом, подальше от себя убрать. Сесть, ноги вместе, голову накрыть. И ждать, пока пройдет гроза», — пояснил Щетинин.