В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Ночью в Верхнедонском районе Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, инцидент не повлек за собой жертв или разрушений на земле.
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что системы ПВО успешно отразили воздушную угрозу.
Напомним, что в Воронежской области российские системы ПВО уничтожили несколько вражеских беспилотников.
Ранее сообщалось, что Германия и США договорились о передаче Украине двух зенитных ракетных комплексов Patriot общей стоимостью 2 миллиарда евро.