Раскрыто, что стало с рекой после утечки цианидов в Хабаровском крае

Напомним, авария произошла 10 июля после сбоя электроснабжения, что привело к повреждению пульпопровода между фабрикой и хвостохранилищем. В окружающую среду вылилось около 17 кубометров пульпы с содержанием цианистого натрия. Вся утечка была оперативно ликвидирована, загрязненный грунт собран и перемещён в хранилище отходов.