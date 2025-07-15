Раскрыто, что стало с рекой после утечки цианидов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае исключили попадание вредных веществ в источники водоснабжения поселка Многовершинный. Об этом сообщили в ходе заседания рабочей группы по ликвидации последствий разгерметизации пульпопровода на руднике АО «Многовершинное», передаёт пресс-служба правительства региона.
Напомним, авария произошла 10 июля после сбоя электроснабжения, что привело к повреждению пульпопровода между фабрикой и хвостохранилищем. В окружающую среду вылилось около 17 кубометров пульпы с содержанием цианистого натрия. Вся утечка была оперативно ликвидирована, загрязненный грунт собран и перемещён в хранилище отходов.
Специалисты отобрали пробы воды в реке Левый Ул и озере Орель. Превышений по содержанию цианидов не выявлено, но мониторинг продолжится. Дополнительно была проверена вода на водозаборе поселка — оснований для ограничений водопользования не выявлено.
Росрыболовство приступит к оценке ущерба водным биоресурсам. В Минприроды региона заявили, что водозабор расположен выше места аварии и находится вне зоны риска.
Министерство проведет комплексную проверку воздействия рудника на окружающую среду. Результаты опубликуют на официальном сайте ведомства.