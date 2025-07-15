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Послам РФ в Дании стали угрожать и проникать в их квартиры

В Дании в адрес российских дипломатов поступают угрозы, а также отмечаются случаи незаконного проникновения в их жилье. Об этом сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Российским послам в Копенгагене поступают угрозы и оскорбления.

В Дании в адрес российских дипломатов поступают угрозы, а также отмечаются случаи незаконного проникновения в их жилье. Об этом сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

«Российские дипломаты, проживавшие в городе (Копенгагене — прим. URA.RU), подвергались прямым угрозам, а в их квартиры осуществлялось незаконное проникновение». — рассказал Барбин в ходе разговора с агентством РИА Новости. Он добавил, что зафиксированы случаи публичных угроз и оскорблений в отношении российских дипломатов, а также распространения в их адрес необоснованных обвинений.

Ранее Барбин рассказал, что датские власти стремятся полностью прекратить сотрудничество с Россией. По его словам, контакты российского посольства с ними сведены к обсуждению только технических вопросов, связанных с работой дипмиссий, защитой прав соотечественников и проведением взаимных демаршей, передает RT.