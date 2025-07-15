Послам РФ в Дании стали угрожать и проникать в их квартиры

«Российские дипломаты, проживавшие в городе (Копенгагене — прим. URA.RU), подвергались прямым угрозам, а в их квартиры осуществлялось незаконное проникновение». — рассказал Барбин в ходе разговора с агентством РИА Новости. Он добавил, что зафиксированы случаи публичных угроз и оскорблений в отношении российских дипломатов, а также распространения в их адрес необоснованных обвинений.