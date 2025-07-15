Врача паллиативной медицины обвиняют в убийстве 15 пациентов

Коллега подозреваемого обратил внимание на то, что по меньшей мере пятеро пациентов врача якобы погибли при пожарах, что и побудило власти начать уголовное расследование. Прокуратура Берлина сообщила, что еще 70 эпизодов, потенциально связанных с обвиняемым, находятся на рассмотрении, включая смерть его тещи в Польше в начале 2024 года. Она страдала от онкологического заболевания.