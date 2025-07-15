Врача паллиативной медицины обвиняют в убийстве 15 пациентов

В Берлине начался судебный процесс над врачом паллиативной медицины, обвиняемым в убийстве 15 пациентов посредством введения смертельной смеси медицинских препаратов и поджоге их домов для сокрытия преступлений. Его арестовали в августе 2024 года, сообщает The Guardian.
Врач работал в мобильной службе сестринского ухода, предоставляющей паллиативную помощь на дому неизлечимо больным. Его предполагаемые жертвы — 12 женщин и трое мужчин в возрасте от 25 до 94 лет — умерли в период с сентября 2021 по июль 2024 года.
Предполагается, что он вводил пациентам анестетик и миорелаксант, парализующий дыхательные мышцы и приводящий к асфиксии в течение минут. Хотя все пациенты были тяжело больны, никто из них не находился в предсмертном состоянии.
Прокуроры предъявили 40-летнему обвиняемому 15 пунктов обвинения в «умышленном убийстве из корыстных побуждений и по иным низменным мотивам», требуя пожизненного заключения. Они намерены добиться признания «особой тяжести вины», что повлечет превентивное содержание врача под стражей по отбытии срока, а также пожизненный запрет на медицинскую практику.
В начале судебного процесса прокурор Филипп Мейхефер заявил, что врач организовывал домашние визиты с намерением умертвить пациентов «без их ведома и согласия», используя «смертельную смесь различных медикаментов». «Он действовал с пренебрежением к жизни… и вел себя как повелитель жизни и смерти», — сообщил Мейхефер суду.
Коллега подозреваемого обратил внимание на то, что по меньшей мере пятеро пациентов врача якобы погибли при пожарах, что и побудило власти начать уголовное расследование. Прокуратура Берлина сообщила, что еще 70 эпизодов, потенциально связанных с обвиняемым, находятся на рассмотрении, включая смерть его тещи в Польше в начале 2024 года. Она страдала от онкологического заболевания.
Два убийства, как полагает следствие, были совершены в один день в 2024 году. Также продолжается расследование десятков других предполагаемых убийств, возможно совершенных обвиняемым.
Обвиняемый отказался от выступления в суде при открытии процесса, а также от психиатрической экспертизы. Его предполагаемый мотив остается неясным.
Процесс продлится как минимум до конца января 2026 года, с вызовом около 150 свидетелей. 13 родственников погибших пациентов участвуют в процессе как соистцы.
Читайте также: Школьница жестоко расправилась с родителями и полгода водила полицию за нос.