В Башкирии резко подорожали морковь и мясо

За последние полгода в Башкирии заметно выросли цены на основные продукты. Больше всего подорожали овощи, по словам статистиков, их стоимость увеличилась в разы.
С января по июль 2025 года морковь стала дороже более чем в два раза, достигнув почти 76 рублей за килограмм. Картофель прибавил около 80%, теперь его цена превышает 84 рубля. Лук подорожал на треть (60,5 рубля), а капуста — на 33% (54,82 рубля).
Среди других продуктов, которые сильно выросли в цене, оказались яблоки (152,75 рубля, +25,9%), замороженная рыба (295,85 рубля, +13,7%) и говядина (650,2 рубля, +13,1%). Также заметно подорожали сметана, сыры, маргарин и даже водка, цена которой выросла до 821 рубля за литр.
Хлеб, баранина, сосиски и молоко тоже стали стоить дороже, хотя и не так сильно, как овощи. В целом, продукты в регионе продолжают расти в цене, что особенно заметно по основным категориям.
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