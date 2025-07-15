23 человека пострадали в массовом ДТП в Алматы

По предварительным данным, водитель грузовика марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru.