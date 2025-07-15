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23 человека пострадали в массовом ДТП в Алматы

АСТАНА, 15 июл — Sputnik. В Алматы произошло крупное ДТП.

Источник: gress_info

Водитель автокрана МАЗ не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилями Мерседес и КИА. Затем он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом и легковым авто.

В департаменте полиции Алматы прокомментировали происшествие.

По предварительным данным, водитель грузовика марки МАЗ, следуя в восточном направлении по Бурундайскому шоссе, не справился с рулевым управлением. В результате он совершил столкновение с попутными автомобилями Mercedes и Kia, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в автобус Yutong и автомобиль Subaru.

сообщила полиция

На данный момент известно о 23 пострадавших, это водитель и пассажиры автобуса. Также травмы получил водитель одного из легковых автомобилей.

Позже управление здравоохранения сообщило:

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 23 человека. Четыре ребенка были доставлены в Детскую больницу № 2, семь взрослых — в Городскую клиническую больницу № 7. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи все они были отпущены на амбулаторное лечение. Остальные пострадавшие были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

отметили в горздраве

Правоохранительные органы не исключают, что количество пострадавших может увеличиться. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.