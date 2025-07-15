Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа подозреваемых в финансировании терроризма задержана в Хабаровске

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена деятельность группы иностранных граждан, переводивших средства для финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба ведомства 15 июля. Следователями УФСБ возбуждено уголовное дело по фактам содействия террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

Источник: РИА "Новости"

В распространенном пресс-релизе говорится, что в ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты платежные инструменты и средства коммуникации, при помощи которых обвиняемые поддерживали связь с представителями террористов. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.