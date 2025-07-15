Группа подозреваемых в финансировании терроризма задержана в Хабаровске

В распространенном пресс-релизе говорится, что в ходе обысков у задержанных обнаружены и изъяты платежные инструменты и средства коммуникации, при помощи которых обвиняемые поддерживали связь с представителями террористов. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.