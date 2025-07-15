Мошенники под предлогом поступления крадут аккаунты абитуриентов на «Госуслугах»

В России участились случаи мошенничества, связанные с поступлением в вузы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД, злоумышленники представляются сотрудниками учебных заведений и под предлогом помощи в зачислении на бюджетные места пытаются похитить учетные записи абитуриентов на портале «Госуслуги».