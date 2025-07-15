Мошенники под предлогом поступления крадут аккаунты абитуриентов на «Госуслугах»

В России участились случаи мошенничества, связанные с поступлением в вузы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД, злоумышленники представляются сотрудниками учебных заведений и под предлогом помощи в зачислении на бюджетные места пытаются похитить учетные записи абитуриентов на портале «Госуслуги».
Преступники обещают «гарантированное поступление», после чего отправляют жертвам фишинговые ссылки, ведущие на поддельную версию сайта госуслуг. Если абитуриент переходит по ссылке и вводит свои данные, мошенники получают доступ к его аккаунту. В случае отказа злоумышленники угрожают, что абитуриент «не поступит никуда».
«Аферисты обещают абитуриентам “высокие шансы” поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта “Госуслуги”, — говорится в материалах.
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