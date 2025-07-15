Дело экс-замминистра Иванова получило неожиданный поворот: адвокаты вновь обратились в суд

Адвокаты бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова подали апелляционную жалобу на приговор, согласно которому их подзащитный был осужден на 13 лет колонии. Об этом сообщил ТАСС защитник экс-чиновника Денис Балуев.
Иванова признали виновным в растрате и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Сторона защиты требует отменить решение суда первой инстанции, прекратить уголовное преследование и оправдать подсудимого.
«Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову», — говорится в сообщении.
Как уточнил Балуев, апелляция направлена в том числе электронной почтой.
Напомним, что бывший заместитель министра обороны России был приговорён к 13 годам лишения свободы по делу о растрате и незаконном выводе средств. KP.RU сообщал, что суд признал Иванова виновным в хищении и назначил наказание в виде колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей. Приговор был оглашён 1 июля судьёй Сергеем Подопригорой.