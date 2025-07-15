Дело экс-замминистра Иванова получило неожиданный поворот: адвокаты вновь обратились в суд

Напомним, что бывший заместитель министра обороны России был приговорён к 13 годам лишения свободы по делу о растрате и незаконном выводе средств. KP.RU сообщал, что суд признал Иванова виновным в хищении и назначил наказание в виде колонии общего режима, а также штраф в размере 100 миллионов рублей. Приговор был оглашён 1 июля судьёй Сергеем Подопригорой.