Российские бойцы мстят ВСУ за смерть пятилетнего Толи в Курске

Ранее в Курске в результате удара ВСУ по городскому пляжу погибли и пострадали люди, среди которых был пятилетний мальчик Анатолий. Он прикрыл собой мать и скончался по пути в Москву. В ответ на это севастопольские морпехи нанесли удар по украинским объектам, подписав один из снарядов: «За мальчика Анатолия из Курска», передает «Царьград».