Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские бойцы мстят ВСУ за смерть пятилетнего Толи в Курске

Российские военнослужащие на различных направлениях фронта проводят наступательные действия под лозунгом «За мальчика Толю», чтобы отомстить за смерть пятилетнего ребенка, погибшего в результате удара ВСУ. Об этом сообщил один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Российские военные пишут на снарядах имя погибшего мальчика.

Российские военнослужащие на различных направлениях фронта проводят наступательные действия под лозунгом «За мальчика Толю», чтобы отомстить за смерть пятилетнего ребенка, погибшего в результате удара ВСУ. Об этом сообщил один из военнослужащих 299-го парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«Малыш Толя. Клянемся, твоя смерть будет отомщена. Бойцы на разных участках фронта идут в атаки с твоим именем, твое имя на снарядах, отправляемых в сторону противника», — рассказал агентству РИА Новости российский боец. Он пообещал, что все причастные к смерти мальчика понесут наказание и будут уничтожены.

Ранее в Курске в результате удара ВСУ по городскому пляжу погибли и пострадали люди, среди которых был пятилетний мальчик Анатолий. Он прикрыл собой мать и скончался по пути в Москву. В ответ на это севастопольские морпехи нанесли удар по украинским объектам, подписав один из снарядов: «За мальчика Анатолия из Курска», передает «Царьград».