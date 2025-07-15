В Тайшете 12-летний мальчик утонул на глазах у приятеля

Трагедия произошла вечером 14 июля. По предварительным данным, двое школьников отправились на водоём в районе дамбы, не предупредив родителей. В какой-то момент один из них ушел под воду на глубину, откуда вынырнул несколько раз и затем пропал с поля видимости. Его друг не смог оказать помощь и сообщил о случившемся взрослым, когда вернулся домой.