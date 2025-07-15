В Тайшете 12-летний мальчик утонул на глазах у приятеля

Трагедия произошла вечером 14 июля. По предварительным данным, двое школьников отправились на водоём в районе дамбы, не предупредив родителей. В какой-то момент один из них ушел под воду на глубину, откуда вынырнул несколько раз и затем пропал с поля видимости. Его друг не смог оказать помощь и сообщил о случившемся взрослым, когда вернулся домой.
Поисками подростка занимались инспекторы ГИМС, полиция и спасатели. Около двух часов ночи тело ребёнка было обнаружено. Глубина в месте происшествия достигала двух метров. Территория, где произошёл несчастный случай, официально признана запрещенной для купания — на берегу размещены аншлаги с соответствующими предупреждениями.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
Также проверку проводит Тайшетская межрайонная прокуратура. Ведомство оценит исполнение законодательства о защите прав детей, профилактике безнадзорности и обеспечении безопасности на водных объектах. Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.
Как подчеркнули в пресс-службе надзорного органа, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в поселке Новобирюсинском Тайшетского района произошла трагедия на воде — 25-летний парень утонул в реке Бирюса. Поисковые работы в акватории водоема были завершены 12 июля. Тело молодого человека подняли с 9-метровой глубины и передали полицейским.