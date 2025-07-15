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В Новосибирске прокуратура потребовала 50 лет колонии для экс-полицейских

Бывшие сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Новосибирский» обвиняются во взяточничестве.

Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске продолжаются прения сторон по уголовному делу о взяточничестве экс-сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Новосибирский». На скамье подсудимых оказались четыре человека: бывший начальник отдела Анатолий Семенов, а также экс-оперуполномоченные Игорь Юшин, Алексей Пирский и Андрей Мельников. Прокуратура требует признать их виновными и суммарно назначить им 50 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

— Гособвинитель требует назначить подсудимым наказание в колонии строгого режима: Юшину — 9 лет, Пирскому — 11 лет, Мельникову — 14 лет и Семенову — 16 лет, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура требует оштрафовать их на общую сумму 27 млн рублей.

По данным следствия, бывшие полицейские в 2019, 2020 и 2022 году вымогали и получали взятки с бизнесменов, которые продавали обувь и табак. Деньги они требовали за возврат ранее изъятого товара.

Кстати, адвокат и двое подсудимых настаивают на оправдательном приговоре. Прения продолжатся 24 июля.