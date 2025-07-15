В Новосибирске прокуратура потребовала 50 лет колонии для экс-полицейских

В Новосибирске продолжаются прения сторон по уголовному делу о взяточничестве экс-сотрудников ОЭБиПК МО МВД России «Новосибирский». На скамье подсудимых оказались четыре человека: бывший начальник отдела Анатолий Семенов, а также экс-оперуполномоченные Игорь Юшин, Алексей Пирский и Андрей Мельников. Прокуратура требует признать их виновными и суммарно назначить им 50 лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.