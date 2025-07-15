Дали срок и арестовали квартиру: омичка неудачно вписалась в мошенническую схему

Суд назначил руководителю кооператива наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а его сообщнице-риэлтеру — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также по иску прокуратуры суд обязал организаторов мошеннической схемы в полном объеме возместить причиненный государству ущерб, для чего был произведен арест на квартиру женщины-риэлтора в городе Санкт-Петербурге.