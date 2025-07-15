Дали срок и арестовали квартиру: омичка неудачно вписалась в мошенническую схему

Знаменский районный суд назначил реальный и условный сроки омичам за хищение средств материнского капитала на сумму более 6 миллионов рублей. Об этом сегодня, 15 июля, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Омской области».
Под уголовное дело попал руководитель кредитного потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» и его знакомая — риэлтор из Омска. В суде установлена схема хищения этими людьми материнского капитала. Риэлтор подыскивала владельцев сертификатов на материнский капитал, которых склоняла заключать договор с кооперативом на приобретение жилья.
В махинациях активно использовались фиктивные документы с недостоверной стоимостью приобретенного жилья для погашения несуществующего долга перед кооперативом. Таким образом, совершены 12 хищений средств материнского капитала, жилищные условия держателей сертификатов не улучшены. Размер причиненного ущерба превысил 6 миллионов рублей.
Суд назначил руководителю кооператива наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а его сообщнице-риэлтеру — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также по иску прокуратуры суд обязал организаторов мошеннической схемы в полном объеме возместить причиненный государству ущерб, для чего был произведен арест на квартиру женщины-риэлтора в городе Санкт-Петербурге.