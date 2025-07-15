Хинштейн сообщил о гибели в Курской области второго сапера МЧС России

В Курской области умер раненный при обезвреживании боеприпаса сотрудник МЧС России Сергей Иванов. Об этом в понедельник, 14 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
Он уточнил, что мужчина скончался в больнице. Медики сделали все возможное для его спасения, но травмы пострадавшего оказались слишком тяжелыми, отметил глава области.
— Выражаю самые глубокие соболезнования родным. Сложно подобрать слова, которые смогут хотя бы немного заглушить боль от потери, — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн назвал сотрудников МЧС РФ настоящими героями, которые отдали свои жизни за то, чтобы мирные граждане могли вернуться домой.
14 июля украинский беспилотник атаковал автомобиль между населенными пунктами Озерки и Гирьи в Курской области, сообщил Александр Хинштейн. В результате атаки БПЛА травмы получили два человека — мужчина и женщина 57 и 60 лет соответственно.
В ночь на 14 июля средствами противовоздушной обороны были ликвидированы 11 украинских БПЛА. Атаке подверглись Брянская, Курская и Орловская области.