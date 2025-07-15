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ФСБ задержала двух иностранцев в Хабаровске за финансирование террористов

В Хабаровске в отношении двух задержанных иностранцев возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ФСБ России в Хабаровске задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в финансировании международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, задержанные, проживавшие в Хабаровске, систематически переводили денежные средства для поддержки террористической деятельности указанной организации. Эти действия были направлены на подготовку и осуществление террористических актов, что прямо запрещено российским законодательством.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли платежные документы и средства связи, с помощью которых подозреваемые контактировали с представителями террористической структуры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Расследованием занимаются следователи территориального управления ФСБ.

Прежде в Тюмени была проведена спецоперация по нейтрализации агента, связанного с украинскими спецслужбами. Злоумышленник готовил теракт против одного из российских военнослужащих.

*организация, признанная террористической и запрещённая в России.