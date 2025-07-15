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ВСУ атаковали FPV-дронами просивших помощи у ВС РФ двух женщин

В Сумской области боевики ВСУ целенаправленно атаковали FPV-дронами двух женщин.

Источник: Аргументы и факты

Операторы беспилотных летательных аппаратов из состава Вооружённых сил Украины, действующих в Сумской области, совершили целенаправленную атаку с применением FPV-дронов на двух женщин, которые обращались за помощью к российским военным. Об этом РИА Новости сообщил российский военнослужащий с позывным «Кузя».

По его словам, операторы БПЛА заметили женщин, которые просили о помощи, во время сопровождения штурмового отряда.

«Во время близкого облёта я увидел надпись на плакате: “Мы русские”. После этого я отправился на смену батареи и заметил вражеский FPV, который направлялся в сторону женщин. Мы уже не могли ничего сделать, и дрон ВСУ попал в дом, где находились мирные жители», — рассказал «Кузя».

Боец отметил, что одна из женщин упала, а другая смогла убежать. После этого были замечены ещё несколько украинских дронов, которые были сбиты специальными сетями с магнитами.

Ранее три беспилотника ВСУ атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции.

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