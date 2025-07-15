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В Липецкой области упали два беспилотника, пострадал человек

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Два беспилотника упали в Липецкой области, один — на территории промышленной зоны Ельца, пострадал один человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В Ельце БПЛА упал на территории промышленной зоны. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет», — написал он.

Отмечается, что на месте находятся экстренные и профильные службы.

Артамонов добавил, что в Добринском районе беспилотник упал рядом с частным жилым домом. Подчеркивается, что жертв и пострадавших нет. Глава района и оперативные службы работают на месте происшествия.

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