Российская ПВО уничтожила 55 украинских дронов за ночь

Больше всего БПЛА сбили над Белгородской областью.
В течение минувшей ночи российские средства ПВО сбили 55 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 14 июля до 7.00 мск 15 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что над Белгородской областью сбили 32 дрона, над Воронежской — 12, над акваторией Черного моря и Липецкой областью — три, над Ростовской и Курской областями — один.
Сегодня, в Ельце Липецкой области, предварительно, работала система ПВО. Местные жители сообщали, что в разных районах города от взрывов дрожали окна и были слышны громкие звуки, передает RT.