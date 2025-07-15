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Сбой интернета в Самаре сегодня 15 июля 2025: что случилось и как быть

15 июля 2025 года жители Самары столкнулись с масштабными перебоями мобильного интернета.

Источник: МК.RU Самара

15 июля 2025 года жители Самары столкнулись с масштабными перебоями мобильного интернета. Проблемы затронули абонентов МТС, МегаФон и Билайн — не работают онлайн-оплата, навигаторы и популярные приложения.

Почему нет интернета в Самаре?

Основная версия — меры безопасности из-за угрозы атак БПЛА. МЧС распространило предупреждение о возможных атаках дронов, что могло стать причиной временного отключения связи.

Что делать, если нет интернета?

Для оплаты:

— Носите наличные (особенно для транспорта и аптек);

— Уточните в банке про офлайн-оплату;

— Имейте резервную карту другого банка.

Если не работает навигатор:

Заранее скачайте офлайн-карты (Google Maps, 2ГИС);

Делайте скриншоты маршрутов;

Используйте общественный транспорт с фиксированными маршрутами.

Чем заняться без интернета:

Разберите бумажные архивы или книги;

Сделайте уборку;

Пообщайтесь с родными по телефону;

Отдохните от гаджетов.

Когда восстановится связь?

Обычно интернет возвращается в течение нескольких часов после устранения угрозы. Следите за официальными сообщениями операторов:

— МТС Самара;

— МегаФон Самара;

— Билайн Самара.

Сохраняйте спокойствие — перебои временные. Подготовьтесь заранее, и вы сможете пережить отключение без стресса.

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