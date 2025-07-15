Сбой интернета в Самаре сегодня 15 июля 2025: что случилось и как быть

Почему нет интернета в Самаре?
Что делать, если нет интернета?
Для оплаты:
— Носите наличные (особенно для транспорта и аптек);
— Уточните в банке про офлайн-оплату;
— Имейте резервную карту другого банка.
Если не работает навигатор:
Заранее скачайте офлайн-карты (Google Maps, 2ГИС);
Делайте скриншоты маршрутов;
Используйте общественный транспорт с фиксированными маршрутами.
Чем заняться без интернета:
Разберите бумажные архивы или книги;
Сделайте уборку;
Пообщайтесь с родными по телефону;
Отдохните от гаджетов.
Когда восстановится связь?
Обычно интернет возвращается в течение нескольких часов после устранения угрозы. Следите за официальными сообщениями операторов:
— МТС Самара;
— МегаФон Самара;
— Билайн Самара.
Сохраняйте спокойствие — перебои временные. Подготовьтесь заранее, и вы сможете пережить отключение без стресса.
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